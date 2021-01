Professor Café é mais uma vítima fatal da Covid-19

Compartilhe esta notícia

Araucária perdeu nesta segunda-feira, 25 de janeiro, um dos professores mais conhecidos e respeitados da história do magistério municipal. Divanir Ribeiro, carinhosamente chamado de Café, faleceu em decorrência do agravamento da Covid-19.

Professor de Matemática, Café esteve durante boa parte de sua carreira lotado na Escola Municipal Ibraim Antônio Mansur, no bairro Fazenda Velha.

Além das salas de aula, também foi diretor do Ibraim entre os anos de 1987-1988. Entusiasta das causas do Magistério, Café foi um dos professores fundadores do Sindicato dos Professores de Araucária (Sismmar), ocupando – inclusive – a presidência da entidade por duas gestões.

Sempre envolvido no dia a dia da Educação, Café atuou na construção do Plano Diretor de Araucária, em 2006. Além disso, foi um dos idealizadores do Fórum Municipal em Defesa da Escola Pública Universal e Gratuita.

Café era também um apaixonado pelo motociclismo