Professor da Unifacear utiliza métodos criativos para ensinar seus alunos

Na terça-feira (27/09) um debate eleitoral movimentou os corredores e o auditório da Unifacear, em Araucária. Na verdade, tudo não passou de uma atividade proposta pelo professor de Direito e Processo Constitucional da instituição, Eduardo Schamne. Ele dividiu a turma em sete equipes, onde cada uma escolheu um candidato, para disputar a prefeitura de Araucária. “As equipes tinham como missão elaborar um plano de governo utilizando dados reais da cidade e defender as suas propostas através de seus candidatos no dia do debate”, explicou o professor.



O debate contou com a participação das demais turmas do curso de Direito da Unifacear e os candidatos tiveram o apoio da assessora de comunicação da prefeitura, Gabriela Rocha, que ofereceu a eles uma aula sobre oratória e debate eleitoral. Dentre os quesitos de avaliação estão a capacidade argumentativa dos candidatos e a constitucionalidade das propostas elencadas nos planos de governos.



O professor Eduardo Schamne esclareceu que a intenção do debate é proporcionar ao aluno uma visão crítica da construção de políticas públicas para o município, bem como expandir seus horizontes profissionais para além da advocacia, Ministério Público e Magistratura. “Existe um campo ainda pouco explorado no Direito que são as assessorias de prefeitos, vereadores, deputados, governadores etc. Isso ainda é muito pouco apresentado aos alunos. Agora nós temos a oportunidade de formá-los já pensando também em poder atuar de forma séria e competente para com os dirigentes políticos do país”, argumentou Schamme.



Ao fim do debate, o professor abriu a votação para que os alunos de Direito escolhessem o próximo prefeito de Araucária. O resultado da votação ainda não foi divulgado. “Importante ressaltar que a atividade não tem vínculo político partidário com absolutamente ninguém, trata-se exclusivamente de um trabalho acadêmico que visa integrar a realidade do município com o conteúdo aprendido em sala de aula”, esclareceu.