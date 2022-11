Professor de dança promove “aulão rosa” no Parque Cachoeira

O movimento Outubro Rosa estimula a participação da população na conscientização, prevenção e controle do câncer de mama. Pensando nisso, o professor de move dance Jeferson de Souza Neves decidiu apoiar esta importante causa e promoveu um aulão rosa, com a intenção de usar a dança para passar a mensagem. A aula, que já foi realizada pelo professor em anos anteriores, aconteceu no sábado (22/10), no Parque Cachoeira.

Depois da aula no parque, as mesmas meninas participaram de uma ‘aula rosa’ na Body Fitness, onde Jeferson é professor. Além da aula de dança, elas assistiram a uma palestra com a Micheli Rodrigues Cardoso, que é paciente oncológica. “Sempre convido uma mulher que está em tratamento para contar sua experiência e dessa vez foi minha amiga Micheli. Ela contou sobre a descoberta da doença, a rotina difícil e dolorosa dos tratamentos e como vem superando tudo isso”, disse Jeferson.

Micheli falou para as mulheres sobre a importância do apoio psicológico e emocional da família e de amigos durante seu tratamento e também deixou uma mensagem, pedindo a todas que se cuidem, que façam exames preventivos, não apenas no Outubro Rosa. Aproveitou também para falar sobre o preconceito que as pacientes oncológicas sofrem, outro grande obstáculo durante o tratamento contra o câncer. “Tem gente que pensa que o câncer é contagioso, olha com espanto quando vê uma mulher careca. São essas atitudes preconceituosas da sociedade que acabam deixando feridas físicas e emocionais em uma mulher que já está tão fragilizada. Foi importante falar sobre isso e espero que com a minha palestra eu possa ter ensinado algo a elas”, disse.

Micheli também deu palestra relatando a sua experiência com o câncer de mama na academia Estação Fit, durante outra “aula rosa” do professor Jeferson.

maurenn bernardo