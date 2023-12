Professor do Colégio Adventista lança livro infanto juvenil sobre fósseis

O livro ‘O Segredo dos Fósseis’, do escritor e professor do Colégio Adventista Araucária, Weliton Augusto Gomes, será lançado no dia 14 de dezembro, a partir das 16h, na Câmara Municipal de Vereadores. A obra é a porta de entrada para um reino de descobertas paleontológicas, projetado especialmente para jovens exploradores curiosos e suas famílias. Segundo o autor, “O Segredos dos Fósseis’ é diferente de qualquer livro infantil atual sobre dinossauros ou animais pré-históricos.

Ele foi escrito por um cientista de verdade, que se preocupou em transmitir conhecimento acadêmico de uma maneira que uma criança de 7 anos possa compreender. Também foi todo ilustrado para chamar a atenção do público em específico e cada capítulo tem um personagem diferente, inspirado em um paleontólogo da vida.

“Escrevi cada história desse livro pensando em algum dia poder lê-las para meu filho, que hoje tem apenas 10 meses, ao lado da cama, antes de dormir. Sentia a necessidade de ter obras que levassem conhecimento científico para essas idades”, conta Welinton.

O livro conta a história de Mary, ela está no laboratório investigando restos de dinossauros quando o Dr. Jack lhe traz novas amostras curiosas de um T. rex. Roman vai até a Mongólia e encontra um fóssil que mudará o pensamento da Paleontologia sobre a preservação de fósseis.

Tim é um garoto entusiasmado que vai entrevistar o excelentíssimo Professor Pääbo, que acabou de ganhar o prêmio Nobel graças a sua incrível descoberta de resquícios de material genético em humanos antigos. Felipe está empenhado em desvendar os segredos por trás das verdadeiras cores dos animais pré-históricos.

Mark identifica tecidos finos e macios que não foram mineralizados em um pedaço de chifre de um Triceratops. E Ali fica perplexa após avaliar pedaços pequenos do crânio de um hipacrossauro que preservam, surpreendentemente, marcadores químicos consistentes com DNA.

“Cada história foi inspirada em cientistas da vida real e em suas descobertas mais surpreendentes no campo da Paleontologia. Devido a esses heróis, o pensamento científico a respeito da preservação de restos orgânicos no registro fóssil está mudando e uma nova era está surgindo”, explica o professor.

Conheça o autor

Weliton Augusto Gomes nasceu em Araucária, em 1997. Com dez anos de idade montou suas primeiras coleções de rochas e insetos e, a partir daí, sua paixão pela ciência e pela natureza só cresceu.

Na adolescência, seu interesse foi aumentando pelos assuntos relacionados à Paleontologia. Mais tarde, cursou licenciatura em Ciências Biológicas e pós-graduação em Zoologia.

Atualmente é professor, escritor e membro-pesquisador do PALEOMOL (Laboratório Virtual de Paleontologia Molecular). Suas publicações científicas estão entre as primeiras lançadas no Brasil sobre biomateriais não mineralizados em fósseis de vertebrados.

“Minha carreira como escritor começou ainda na infância quando escrevia contos e crônicas, no início incentivado por minhas professoras do ensino fundamental. Com 9 anos, meu conto sobre uma cidade sem drogas foi escolhido para representar o evento do Proerd no ano que participei. Mais tarde, continuei escrevendo de vez em quando, boa parte por incentivo da escola mesmo. Foi quando aos 14 anos decidi escrever com mais frequência. A partir daí, escrever se tornou um hábito e uma forma de relaxamento pessoal. Depois de me formar na área de biologia, passei a escrever textos científicos para blogs e revistas do gênero. Minhas pesquisas e investigações no campo da paleontologia me levaram a escrever o livro infanto-juvenil ‘O Segredo dos Fósseis’, que eu considero como uma jornada de conhecimento pelas mais recentes descobertas no ramo científico que envolve os fósseis”, declara o autor.

O livro está em pré-lançamento e pode ser adquirido no site editoracanetaepapel.com.br. Também estará à venda no dia do lançamento.

Edição n.º 1391