Professor produz podcast para espalhar conhecimento pela rede municipal de educação

Paulo Polita dá aulas de história nos colégios Szymanski e Marilze e criou o podcast “Educação e História”, disponível no YouTube e no Spotify

Contar histórias é a melhor forma de ensinar. Não é à toa, que é a partir de fábulas que inúmeras crianças aprendem sobre questões de vivência. A partir desse pensamento, o Professor Paulo Juares Polita Carvalho, que dá aulas de história nos colégios Júlio Szymanski e Marilze da Luz Brand, criou o podcast “Educação e História”, disponível no YouTube e no Spotify.

Unindo seu amor por rádio, a admiração pelo jornalismo apresentado pela voz e sua profissão, exercida desde 1998, o educador busca contar histórias, adaptadas de livros, que contenham ensinamentos e transmitam reflexões. “Penso que contar histórias é a melhor maneira de educar. Na vinheta que coloco no começo e no final de cada programa, sempre evidencio que educar é semear com sabedoria e colher com paciência, sendo uma luz no caminho. E a melhor maneira é contando histórias”, conta Paulo.

As produções também são utilizadas em sala de aula pelo professor, passando para os estudantes conhecimentos rápidos e pertinentes. Dentre alguns dos episódios já publicados, ele conta sobre a história da Estátua de Pasquino e de São Pedro, que, mesmo localizadas em Roma, também tiveram sua influência no Brasil, além da história da criação da Cruz Vermelha, organização humanitária de proteção e assistência às vítimas da guerra.

O projeto

A ideia nasceu a partir de um curso de locução profissional para rádio e TV. O professor também pensava em compartilhar mensagens educacionais, mas não encontrava maneira eficaz para isso. Contando os planos para os amigos em suas redes sociais, foi motivado a dar início ao podcast, que hoje já conta com mais de 10 episódios, com média de 5 minutos cada. A ideia é publicar os episódios semanal ou quinzenalmente.

Além do “Educação e História”, Paulo pretende dar início a um outro podcast para contar histórias sobre os bairros de Araucária e promover debates educacionais. Segundo ele, produz as gravações por paixão pela arte de narrar e contar histórias. “Sonhar é viver”, encerra o professor.

A produção técnica é geralmente feita pelo celular pela plataforma Anchor, mas sempre com o preparo adequado, com equipamentos próprios como microfone e interface para melhorar a qualidade do áudio.

Você pode ouvir ao podcast acessando o aplicativo do Spotify e pesquisando o nome do projeto “Educação e História”, ou no canal do YouTube, pesquisando pelo nome do professor “Paulo Juares Polita Carvalho”.