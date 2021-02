Professor universitário lançará livro sobre educação no trânsito

Compartilhe esta notícia

Livro escrito por professor araucariense poderá contribuir para futuros projetos voltados ao trânsito. Foto: divulgação

Ocupando o quinto lugar no ranking de países que mais matam em decorrência da violência existente nas estradas, o Brasil sofre com a falta de propostas de educação e prevenção para as dificuldades vividas no trânsito. Mestre em Educação e Novas Tecnologias, Valdilson Aparecido Lopes dedicou grande parte de sua vida ao estudo da mobilidade urbana e, principalmente, da gestão do trânsito brasileiro. E como resultado de anos de estudos, ele lançará em março deste ano a obra intitulada “Educação para o trânsito e prevenção de acidentes”, que destaca a importância do Código Brasileiro de Trânsito, discutindo conceitos fundamentais e questões legais sobre o tema.

A publicação a partir de um convite que Valdilson recebeu do Coordenador do Curso de Gestão do Trânsito e Mobilidade Urbana da Uninter, Prof. Dr. e Cel Gerson Luiz Buczenko, para ocupar a vaga de professor regente de Educação para o Trânsito e a Prevenção de Acidentes, e houve a necessidade de escrever sobre o assunto. A publicação ajuda a responder perguntas como “O custo de um trânsito caótico para a sociedade”, “Qual o papel da Segurança, Educação e da Mobilidade Urbana para o trânsito das cidades” e “Onde a sociedade está errando no trânsito”. Também traz em suas páginas os cenários cotidianos enfrentados não apenas por motoristas, mas por pedestres e usuários, frutos da precária mobilidade urbana das cidades e da educação insuficiente reservada a esta área. “São engarrafamentos quilométricos e estatísticas alarmantes de acidentes. No livro busco analisar as causas, possibilitar a compreensão dos leitores sobre as políticas de trânsito em vigor, bem como promover o debate acerca do papel de cada sujeito nesta conjuntura e estratégias para superar as questões problemáticas”, explica o autor.

O interesse pelo tema

Natural de Ibaiti, o professor reside em Araucária há 33 anos. Sua dedicação ao âmbito do transporte surgiu após uma mudança profissional aos 21 anos. “Fiz o curso de instrutor de trânsito pelo então Cefet-PR, 11 anos depois, juntamente do meu irmão, abrimos nosso próprio Centro de Formação de Condutores. Com o passar dos anos pude verificar que o processo de formação dos condutores e o trânsito, em um contexto geral, precisavam de algo mais. Foi assim que ingressei no programa de Mestrado em Educação e Novas Tecnologias com o objetivo de pesquisar e ofertar algo para a sociedade carente em inovações e capacitações que digam respeito a educação para o trânsito no cenário atual”, conta Valdilson.

Ficando atrás apenas das doenças cardíacas e do câncer, os acidentes de trânsito são a terceira maior causa de mortes no mundo. Vendo este quadro apenas regredir ao longo dos anos, o autor levanta em sua obra uma discussão histórica sobre a legislação de trânsito. “A educação para o trânsito e prevenção de acidentes exige ações imediatas e urgentes de todos os segmentos da sociedade. Há um número assustador de ocorrências com mortes nas estradas brasileiras, fato que impacta negativamente a economia do país”, conclui o especialista.

Serviço

O livro “Educação para o trânsito e prevenção de acidentes” será lançado na primeira semana de março e poderá ser adquirido através da Editora Intersaberes ou em formato digital pela Amazon.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1246 – 28/01/2021