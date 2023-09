Professora da rede municipal lança seu primeiro livro na Biblioteca Municipal de Araucária

Nesta sexta-feira (29/09), a professora de educação infantil e contadora de histórias Kelli Fernandes Dacoreggio, fará o lançamento do seu livro “O Colinho da mamãe”, que já havia sido publicado internacionalmente pela Editora Ases da Literatura, com selo da Asinha. O lançamento acontece às 19h, na Biblioteca Pública Municipal – Bipa, localizada na rua Profª Kazimiera Szymanski, 67, no Porto das Laranjeiras. Os livros estarão à venda no local e quem adquirir seu exemplar ganhará um autógrafo da autora.

Kelli diz que escreveu este livro pensando em encontrar uma forma ainda mais lúdica de tantas que utiliza no seu dia a dia, para despertar o prazer da leitura nas crianças. “Comecei a trabalhar neste livro desde dezembro de 2022. Na época, inspirada pela maternidade, que me trouxe um mar de emoções e descobertas, foi um divisor de águas na minha vida”, relata.

Como professora, a escritora enxerga as inúmeras possibilidades de o seu livro ser trabalhado em sala de aula, trazendo a importância do vínculo e do afeto para o desenvolvimento das crianças. Siga a autora no Instagram @kellii.fernandes

Edição n.º 1382