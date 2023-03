Professora Sueli Santos Scremin lança seu primeiro livro de autoajuda

A professora Sueli Santos Scremin fará o lançamento do seu primeiro livro “Um Sonho ou Uma Vida?” na próxima segunda-feira (06/03), às 19h, no Colégio Estadual Professora Helena Wysocki, no bairro Costeira, onde ela ministra aulas. Ela também é professora da Escola Municipal do CAIC Cândido Portinari, em Curitiba. Segundo a autora, a publicação é o resgate de um sonho de infância, quando sonhava em ser escritora. “Amava ocupar o tempo diante dos livros e a leitura era meu lazer favorito. O tempo passou, fui para a área da educação e sou muito feliz como professora. Decidi retomar meu sonho de escritora na noite em que aconteceu um blackout e o WhatsApp parou totalmente por um tempo. Ali, em meio a pandemia, percebi que a vida é única e que nossos sonhos merecem toda a nossa atenção, pois vamos nos realizando e alcançando a verdadeira felicidade”, declarou.

O trabalho, editado pela Appris, traz conselhos para um possível resgate de sonhos e planos de vida. “A melhor forma de entender o que nos motiva a seguir em busca de um sonho é refletir sobre alguns modelos e sobre nós mesmos. No meu livro apresento alguns exemplos de sonhos que se tornaram possíveis mesmo diante de algumas adversidades colocadas pelos imprevistos da vida”, afirma a autora.

De linguagem simples, a obra é considerada clara e objetiva e apresenta alguns modelos que você precisa ter para seguir seu caminho em busca dos seus objetivos de vida, que podem ser também denominados de sonhos. “A ideia de que os sonhos podem ser retomados a qualquer momento da vida, sem a preocupação com o tempo, idade ou classe social, foi o que me motivou às reflexões propostas neste livro. Organizado a partir de algumas reflexões, pode ser considerado um material de incentivo à motivação para mudanças e novas oportunidades de caminhos a seguir”, pontuou a professora.

O livro poderá ser adquirido no dia do lançamento ou após a data, diretamente no site da Editora Appris (Clique aqui) e nas principais livrarias, pelo valor de R$ 42,00.

Serviço

Lançamento do livro “Um Sonho ou Uma Vida?”, da autora Sueli Santos Scremin será na segunda-feira (06/03), às 19h, no Colégio Helena Wysocki, que fica na rua Maranhão, 2673 – bairro Costeira.