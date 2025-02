Professoras araucarienses participam de programa do Patati e Patatá em São Paulo

Na última semana, as professoras de educação infantil Kelli Fernandes e Lari Abelhinha participaram do programa do Patati e Patatá em São Paulo. Elas foram convidadas pelo produtor do programa, e ficaram emocionadas com a oportunidade de levar seus trabalhos para crianças e famílias de outras regiões do país.

Kelli e Lari também atuam como contadoras de histórias, e no programa, gravaram alguns blocos contando histórias divertidas. Uma entrevista especial também foi feita com os tão famosos palhaços Patati e Patatá.

“Foi um momento incrível de troca, risadas e muita magia da leitura. Contar histórias ao lado do Patati e Patatá, em um ambiente tão lúdico e cheio de alegria, foi emocionante. Cada detalhe foi pensado para encantar e envolver as crianças, e saímos de lá com o coração transbordando de felicidade”, relata Kelli.

As professoras contam que o objetivo da participação, era mostrar o poder da contação de histórias e como ela pode transformar momentos simples da vida de uma criança, em grandes aprendizados. Elas também falaram sobre seus trabalhos na formação de professores, e deram um incentivo abordando sobre o hábito da leitura desde a infância.

O programa é transmitido durante a semana pelo canal Rede Mais Família, e também todo sábado de manhã no SBT. O episódio também será compartilhado pelas araucarienses nas redes sociais, sendo o Instagram @kellii.fernandes e o Instagram @lari.abelhinha.

Edição n.º 1451.