Professores e alunos de Direito da FANEESP vão realizar orientação jurídica gratuita na associação de moradores do Jardim Califórnia

Na sexta-feira, 24 de março, professores e alunos da Faculdade Nacional de Educação e Ensino Superior do Paraná (FANEESP), vão prestar serviços de orientação jurídica em assuntos de direito de família (pensão alimentícia, guarda, visitas, divórcio e partilha de bens), de forma gratuita em Araucária.

O evento vai acontecer na associação de moradores do Jardim Califórnia, na rua Tiriva nº 669, entre 17:30 e 19:30, não será necessário agendar o atendimento. Para mais informações sobre o serviço, entre em contato com a Professora Vanessa através do telefone/WhatsApp (41) 99133-3563.