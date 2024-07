Profissionais de enfermagem do HMA reclamam do atraso no complemento do piso da categoria

Um grupo de profissionais de enfermagem que trabalha no Hospital Municipal de Araucária (HMA) esteve na Câmara de Vereadores na última terça-feira, 2 de julho, para protestar em razão da falta de periodicidade no pagamento do chamado “complemento do piso da enfermagem”.

Esses profissionais já haviam protestado há alguns meses pelo mesmo motivo, na oportunidade eles saíram em caminhada do HMA até o prédio da Prefeitura de Araucária.

No protesto desta semana eles decidiram ir até a Câmara para pedir a ajuda da Casa na busca de uma solução que traga mais previsibilidade quanto ao pagamento desse complemento.

Ainda durante a sessão o presidente da Casa, Ben Hur Custódio de Oliveira (UNIÃO) se comprometeu a realizar uma reunião no dia seguinte, quarta-feira (3), com representantes do Poder Executivo e da organização social que administra o HMA para entender melhor a situação.

O encontro efetivamente aconteceu na manhã de ontem e, na oportunidade, a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) explicou o fluxo desde a disponibilização do complemento pelo Ministério da Saúde até o efetivo momento em que o valor é pago aos profissionais de enfermagem.

Também durante a reunião foi explicado que, infelizmente, esse complemento entre o salário pelos quais os profissionais de enfermagem foram contratados e o piso nacional da categoria é de responsabilidade do Governo Federal, sendo que o Município não pode assumir tal despesa com recursos próprios.

Assim, cabe ao Município simplesmente repassar o valor recebido da União à empresa que administra o HMA, que é quem paga aos funcionários. O problema é que o Ministério da Saúde não teria uma data fixa para fazer esse pagamento, sendo que sempre que isso acontece a SMSA procura agilizar os procedimentos internos para efetuar a transferência a gestora do HMA da forma mais célere possível.

Também durante a reunião os profissionais pediram para que haja maior transparência nesse fluxo, de modo que eles fiquem sabendo de maneira mais fácil como está o andamento do processo. Tanto a gestora do HMA quanto a Prefeitura se comprometeram a pensar em formas de melhorar essa comunicação.

