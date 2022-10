Profissionais participam de almoço comemorativo no “Dia do Médico”

O Dia do Médico (18 de outubro) em Araucária foi comemorado na terça-feira, com um almoço de confraternização no Restaurante e Churrascaria Cristal. A homenagem foi oferecida pela Associação Médica de Araucária (AMA), com intuito de valorizar os profissionais que salvam vidas e merecem todo reconhecimento da população. O Dia do Médico acontece nesta data porque é o dia do santo padroeiro da profissão, São Lucas, que também exercia a atividade, sendo um dos quatro evangelistas.



O evento reuniu cerca de 50 médicos e contou com a presença do presidente da Associação Médica do Paraná (AMP), Dr Nerlan Carvalho, que está na sua segunda gestão à frente da entidade. Os presentes acompanharam uma palestra com o tema “Medicina baseada em evidências”, ministrada pelo Dr Isaque Mitsugui Kaieda. Também teve a tradicional homenagem especial a um médico araucariense e neste ano as honras foram para o pediatra Dr José Moacir, hoje aposentado, após exercer grande parte da sua carreira no SUS.



“A associação faz questão de sempre homenagear os médicos, profissionais muito importantes, com o compromisso de garantir cuidados preventivos e curativos relacionados à saúde de toda a população e também promover a unidade entre a categoria”, disse o presidente da AMA, Dr Araré Gonçalves Cordeiro Junior.

Foto – divulgação

Texto: Maurenn Bernardo