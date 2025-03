Programa Autonomia e Renda Petrobras oferta 96 vagas em cursos gratuitos no IFPR

O Programa Autonomia e Renda Petrobras, uma iniciativa da Petrobras em parceria com o Instituto Federal do Paraná (IFPR), está com inscrições abertas até o dia 26 de março, para cursos gratuitos e presenciais de Formação Inicial e Continuada (FIC) e curso técnico. Ao todo, 96 vagas serão ofertadas no Polo Araucária.

Para se inscrever no curso Técnico em Soldagem, que oferece 32 vagas, o candidato deve possuir, no mínimo, ensino médio completo e ter cursado todo o ensino fundamental em escola pública. Para os cursos FIC de Auxiliar de Serviços Diversos e de Caldeireiro, também com 32 vagas, o candidato deve ter o ensino fundamental completo, cursado em escola pública.

Os participantes contemplados receberão bolsas-auxílio no valor de R$ 660 mensais durante o período em que estiverem realizando os cursos. Para as mulheres com filho(s) de até 11 anos, a bolsa-auxílio será no valor de R$ 858 mensais. Além do apoio financeiro, a iniciativa ainda apresenta como diferenciais: reforço de Português e Matemática para melhoria da escolaridade; e acompanhamento psicossocial; espaço infantil e oferta de cursos para o desenvolvimento de competências socioemocionais e pessoais.

Inscrição e seleção

As inscrições são gratuitas e online, através do site do Programa Autonomia e Renda Petrobras, disponível no endereço eletrônico autonomiaerenda.com.br. A seleção é por sorteio público. Os resultados são divulgados no dia 07 de abril e a previsão de início das aulas é 05 de maio. O Polo Araucária, onde acontecem as aulas, fica na Rua Luís Franceschi, 963, Thomaz Coelho.

Edição n.º 1457.