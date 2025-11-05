O Programa Bairro Limpo, ação conjunta da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), foi criado com o objetivo de evitar o descarte irregular de resíduos em terrenos baldios e áreas de preservação ambiental.

Neste sábado, 08 de novembro, essa ação vai ser realizada novamente, no intuito de manter a cidade limpa, preservar o meio ambiente e erradicar possíveis criadouros do mosquito da dengue.

Nesta edição, o caminhão de coleta passará nas áreas de abrangência das Unidades Básicas de Saúde (UBS) Santa Mônica e Shangri-lá, das 8h às 14h. A equipe vai percorrer as ruas recolhendo itens volumosos, como sofás, móveis, eletrodomésticos, recicláveis e restos de vegetação.

Os moradores que possuírem algum desses itens para descarte, devem deixar os materiais em frente às residências até sexta-feira (07) de noite. A organização do programa reforça que materiais de construção e lixo doméstico não serão recolhidos pelo caminhão.

Dúvidas sobre a rota podem ser esclarecidas com o Departamento de Limpeza Pública pelo telefone (41) 3614-7481, no qual também é possível solicitar o agendamento de coletas futuras.