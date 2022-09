Programa Castração Solidária deverá castrar mais de 500 animais

Expectativa da SMMA é castrar cerca de 560 animais, em quatro dias da campanha. Foto: Carlos Poly

Mais 560 castrações de cães e gatos estão previstas para a nova etapa do Programa Castração Solidária, que começou nesta quarta-feira, 19 de maio, e segue até o próximo sábado, 22, na Praça da Bíblia. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que realiza o programa, os procedimentos previamente agendados serão realizados na Praça da Bíblia, e vão atender as regiões do Iguaçu, Costeira, Cachoeira e Centro.

As castrações são gratuitas e preferencialmente voltadas a animais resgatados por protetores independentes, animais de famílias com cadastro NIS ativo e animais de rua que tenham uma pessoa que se responsabilize pelo pré e pós-operatório. Além da castração, os animais são também microchipados e os medicamentos a serem ministrados após o procedimento cirúrgico são fornecidos sem nenhum custo ao proprietário/responsável.

As campanhas ocorrem mensalmente na cidade. Interessados em solicitar a castração de cães ou gatos podem realizar o cadastro tanto no site da Prefeitura, pelo aplicativo ‘Atende.Net’ ou presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada no Parque Cachoeira. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3614-7480.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1262 – 20/05/2021