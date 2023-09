Programa Ressignificar promove ações de saúde mental e prevenção ao suicídio

Durante este mês a Secretaria Municipal de Educação, através do Projeto Ressignificar, realizou inúmeras atividades alusivas ao Setembro Amarelo, cujo foco foi a prevenção ao suicídio. A primeira delas foi uma live no dia 5, no canal Educação Araucária, intitulada “Cuidando bem de si e do outro”, em parceria com a psicóloga do CAPS II (Centro de Atenção Psicossocial), Ana Carolina Leskovar. No último sábado, 23, foi a vez do evento presencial alusivo à Campanha Setembro Amarelo – Prevenção do Suicídio, na Escola de Gestão, com duração de duas horas.

Foram realizadas atividades físicas e práticas integrativas em saúde tendo, como público-alvo os profissionais da educação da rede municipal de ensino, contribuindo para o bem-estar e a promoção de saúde dos participantes. “A atividade física é essencial na promoção da qualidade de vida e saúde mental. O exercício estimula a produção de hormônios e neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar, assim como, diminui o estresse, melhora a qualidade do sono, aumenta a disposição, previne doenças, contribui para a melhoria de alguns sintomas relacionados a transtornos mentais e para o equilíbrio emocional.

Para facilitar a participação dos profissionais de educação, também foi organizado um Espaço Kids, para receber os filhos dos profissionais.

“Tivemos uma programação diversificada de atividades, incluindo arteterapia, zumba, yoga, alongamento. Isso proporcionou aos participantes a oportunidade de escolher as práticas que mais se adequam às suas preferências e necessidades”, disse a SMED.

Além dessas atividades, o Programa Ressignificar está promovendo um concurso cultural com o tema “Assim eu Vejo a Vida”, um poema de Cora Coralina. As inscrições para o concurso encerram nesta sexta-feira (29 de setembro), às 17h e o resultado será divulgado no dia 11 de outubro.

Podem participar do concurso os profissionais servidores da Secretaria Municipal de Educação de Araucária, concorrendo nas seguintes categorias: artesanato, desenho/pintura, fotografia e poema/haicai. “O Programa Ressignificar continuará a desenvolver ações ao longo do ano, visando melhorar a qualidade de vida dos profissionais da educação e fortalecer o ambiente de trabalho nas escolas municipais de Araucária. A iniciativa é mais um passo na construção de uma sociedade mais consciente e comprometida com a prevenção do suicídio e a promoção da saúde mental”, afirma a secretaria.

Sobre o programa

O Programa Ressignificar tem por objetivo a promoção da qualidade de vida dos profissionais da educação e prevenção de assédio moral nas unidades educacionais.

Importante

Se você se sente mal e precisa de ajuda, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), que promove apoio emocional e prevenção ao suicídio, pelo fone 188. Caso presencie um caso de emergência médica, entre em contato com o Corpo de Bombeiros (193) ou com o Samu (192).

Edição n.º 1382