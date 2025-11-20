A Comunidade Nossa Senhora das Graças, localizada no Jardim Arvoredo, convida a população araucariense para um festival de prêmios no próximo domingo, 23 de novembro, a partir das 13h30. O festival será realizado no salão paroquial da Paróquia Nossa Senhora das Dores, que fica na Avenida das Araucárias, 3437, na Vila Angélica.

O primeiro prêmio será de R$5.025,00, o segundo um box de solteiro e o terceiro uma bicicleta. Serão 20 rodadas no total, além de três rodadas extras e a rifa da bala premiada com 10 prêmios. As cartelas custam R$6,00 ou se levar quatro paga R$20,00. Durante o festival serão vendidos salgados, bolos e bebidas.

NO CAPINZAL

No domingo (23) também acontece a Tarde Dançante na Capela São Sebastião e Nossa Senhora das Graças, no Capinzal. O evento começa a partir das 15h e terá entrada gratuita.

A animação ficará a cargo do grupo Turbinados da Vaneira. Durante todo o evento haverá serviços de cozinha e de bar para melhor atender ao público.