O projeto “Ajudando a quem precisa”, que todo segundo domingo de cada mês entrega marmitas para pessoas em situação de vulnerabilidade social resiste à falta de doações. A família da dona Irene Francisca Nunes Chaves, do bairro Capela Velha, é quem executa o trabalho voluntário de arrecadação dos alimentos e do preparo das marmitas, no entanto, tem sofrido com a falta de ajuda para manter o projeto.

“No domingo (11), entregamos pouco mais de 600 marmitas para os moradores do Capela Velha, mas essa quantidade é bem inferior da que vínhamos preparando para aquela comunidade. Precisamos da ajuda da população com doações de alimentos para que possamos atender mais pessoas na nossa próxima ação”, disse dona Irene.

O trabalho que há muitos anos vem sendo feito pela família é totalmente voluntário, mantido apenas através de doações. Dessa forma, quanto maior o apoio recebido, maior será o número de pessoas atendidas. Eles precisam dos seguintes itens: arroz, feijão preto, óleo, sal, farinha de milho, carne de frango, entre outros.

“Sempre estivemos envolvidos em trabalhos sociais, mas o preparo das marmitas mesmo começamos a nos dedicar pra valer há cerca de 10 anos, quando nos aposentamos. Incialmente eram 150 marmitas, hoje estamos em torno de 500 a 700, mas já chegamos a preparar 1.500”, conta seu Vilson.

