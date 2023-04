Projeto Castelo de Madeira distribui ovos de Páscoa para crianças da Portelinha

O Projeto Castelo de Madeira realizou mais uma ação social no domingo (03/04), dessa vez envolvendo as crianças da comunidade Portelinha, no bairro Capela Velha. Os pequeninos receberam ovos de Páscoa e um lanche delicioso, proporcionado pela dona Lurdes, representante da associação de moradores e sua equipe. Integrantes da Guarda Municipal de Araucária também acompanharam a entrega dos doces e interagiram com a criançada.

“Esse ano infelizmente não conseguimos o número de doações que pretendíamos, mas graças a Deus deu tudo certo e conseguimos atender várias crianças. Agradecemos nossos amigos voluntários e doadores”, afirmam os responsáveis pelo projeto.

Ainda de acordo com eles, em cada ação existe um trabalho intenso de preparação, todos da equipe se dedicam e se esforçam bastante para que tudo ocorra dentro do esperado. “Temos todo um planejamento e a ajuda de outras pessoas faz com que tudo isso seja possível. Esperamos trazer mais pessoas para nosso time, para que possamos atender cada vez mais crianças”, declaram.

Para conhecer mais sobre o projeto, acesse as redes sociais: Instagram “Projeto Castelo de Madeira” e Facebook “Castelo de Madeira”.

Edição n. 1357