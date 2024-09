Projeto Castelo de Madeira fará evento para arrecadar brinquedos para o Dia das Crianças

O Projeto Castelo de Madeira, criado por uma família araucariense em 2021, com o propósito de promover ações sociais para ajudar crianças em situação de vulnerabilidade social, está preparando uma ação especial para o Dia das Crianças. As arrecadações já começaram e no próximo sábado (21/09), o projeto se une à Banda Visage para um super evento, cujo foco principal é arrecadar mais brinquedos.

O evento acontece a partir das 19h, na Cervejaria Artesanal Will Brewery Co., localizada na Rua José Peixoto de Lacerda Wernek, 90, no bairro Boqueirão, em Curitiba. “Venha se divertir conosco e traga um brinquedo novo ou usado em bom estado para que as crianças tenham uma linda festa do bem!”, convida o grupo.

O projeto Castelo de Madeira nasceu durante uma conversa entre integrantes de uma família da área rural de Capinzal, que decidiram realizar ações que beneficiassem crianças carentes. Desde então, vem ganhando força e visibilidade, através das inúmeras ações que já realizou.

Para você que deseja contribuir doando brinquedos, a entrega deverá ser feita até o dia 1º de outubro. O contato para doações é através do Instagram @projetocastelodemadeira ou pelos telefones (41) 9 9187-1953 (Suellem) ou (41) 9 9510-4351 (Merelyn).

