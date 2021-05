Projeto criado por professor araucariense conquista alunos em todo Brasil

O projeto de aulas pelo Minecraft, batizado de Universidade Craftsapiens, vem conquistando fãs em todo o Brasil. Foto: divulgação

Dentre todos os setores afetados pela pandemia, a educação pode ser considerada uma das que mais sentiu o impacto das mudanças causadas pelo vírus. Em meio aos desafios impostos pela nova realidade, o professor Helton Alvares Gonçalves reinventou suas aulas, colocando a molecada do Colégio João Paulo I para aprender Matemática dentro do jogo Minecraft. A iniciativa que conquistou os alunos cresceu, ultrapassando a marca dos 100 mil acessos. Operando desde outubro do ano passado, a plataforma de ensino agora conta com mais de 40 professores e um mundo completo dedicado a aprendizagem.

Não há limites para a criatividade dentro do jogo que se tornou febre entre crianças, jovens e adultos. O Minecraft permite inúmeras possibilidades e, diante deste potencial, Helton decidiu criar um ambiente perfeito de estudo aos alunos. Inovador, o sucesso da atividade foi quase instantâneo e a expansão era inevitável. Batizada de Universidade Craftsapiens, a iniciativa começou de forma exclusiva para as turmas para as quais o professor dava aula, mas a ideia cativou a comunidade escolar e se tornou gigantesca. Atualmente, contempla as mais diversas faixas etárias e disciplinas.

Incentivo

Apontada como uma das maiores dificuldades entre os educadores durante a pandemia, prender a atenção dos jovens aos conteúdos presentes na grade curricular não tem sido tarefa fácil. Tanto professores quanto alunos tiveram de se adaptar à digitalização das atividades que antes eram presenciais. Segundo o professor, a junção da tecnologia e da educação dentro das salas criadas pelo mesmo no jogo, obteve uma ótima aceitação entre os alunos, os motivando a se dedicarem ainda mais aos estudos.

“Houve melhora significativa do interesse deles pelas atividades, sobretudo nas notas. Tal fato foi possível não só devido ao fato de colocarmos as aulas dentro do jogo Minecraft, mas principalmente pela gamificação que proporcionamos. No fim da aula, fazemos visitação de uma construção temática (aula de campo) e minigames”, conta o matemático.

A criação da Universidade

O Minecraft é popular na comunidade gamer por ser um jogo democrático. Ciente da importância da educação e recebendo mensagens positivas sobre a iniciativa, Helton construiu dentro do jogo uma estrutura com dezenas de salas de aulas, onde mais de 100 alunos poderiam participar de aulas diferentes ao mesmo tempo. Divulgando a ampliação do projeto nas redes sociais com vídeos curtos, mostrando o ambiente divertido, rico em conhecimento e cheio possibilidades, a ideia não tinha como dar errado.

“Tivemos mais de 500 mil visualizações em um de nossos vídeos promocionais. Treinei mais professores para darem aulas desta maneira, e hoje a equipe já conta com mais de 40 professores, 100mil acessos, o servidor virou quase uma cidade inteira com foco cultural e social”, conta Helton.

As aulas funcionam como nas escolas físicas, com salas individuais para cada turma, separada em Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental ll e o Ensino Médio com professores prontos para ensinar. Segundo Helton, no total, são sete aulas por dia, quatro destinadas ao Ensino Médio e três ao Ensino Fundamental. Além dessas modalidades existe também a opção de cursos preparatórios pré-6º ano, pré-médio e para ENEM e vestibulares, junto de aulas especiais voltadas ao reforço.

Um mundo fantástico e solidário

As disciplinas de Astronomia, Física, Matemática, Música, Astrobiologia Química, Geografia, Português, Redação e História são abertas a todos. O idealizador explica que o treinamento dos professores para iniciarem na plataforma foi feito por ele gratuitamente. “Temos professores e alunos do Brasil todo, sempre manteremos as aulas gratuitas. Assumimos uma causa social importante, que é a melhora da educação”, diz o professor.

Passando por constantes adaptações, a universidade oferta o pacote premium na plataforma, no valor de R$49,90 mensal. Nele as turmas são divididas por idade e nível escolar. “Os estudantes realmente precisavam de um projeto assim. Sentimos todos os dias a felicidade deles ao participar das aulas no Craftsapiens, coisa que pelo Google Meet e Zoom não observo há tempos”, enfatiza Helton.

Como participar

Com minigames, aulas de campo onde os alunos podem visitar museus famosos recriados usando os blocos coloridos do game e muitas outras surpresas, o Craftsapiens pode ser acessado tanto pelo computador quanto pelo celular, basta ter o Minecraft instalado, entrar na Rede Futurium de servidores Minecraft utilizando o IP: jogar.futurium.com.br e entrar no servidor Craftsapiens.

Texto: Katty Ferreira

Publicado na edição 1261 – 13/05/2021