Projeto “Cultura de Rua” levará muita música para praças e parques de Araucária

Araucária receberá um evento especial nos próximos meses: o projeto “Cultura de Rua”, onde OWILLDJ e ALARANJASOM levarão música e entretenimento gratuito para toda a família. Serão três apresentações ao ar livre, unindo um DJ e um MC, para criar uma trilha sonora diferente, que contará a história dos ritmos musicais. Além disso, cada evento terá um artista convidado, fortalecendo a cena musical local.

Os encontros acontecerão em espaços públicos de fácil acesso, sempre aos domingos, a partir das 15h.

Confira a programação:

23 de março – Leão do Gueto + Malutronn no Parque Cachoeira

04 de maio – Giovani Nascimento na Praça do Tayrá

01 de junho – Lucas Lc na Praça Alberto Markovicz – Thomaz Coelho

“Mais do que lazer, o projeto, que foi viabilizado com recursos da Lei Aldir Blanc, busca valorizar os talentos locais, promover inclusão e reforçar a importância da cultura na comunidade. O evento é uma ótima oportunidade para curtir boa música e se conectar com a cidade”, afirma o proponente do projeto Willian Ornellas.

