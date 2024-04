Projeto de aulas gratuitas de Muay Thai da República Fight ainda tem vagas disponíveis    

As aulas gratuitas de Muay Thai do projeto desenvolvido pelo Centro de Treinamento República Fight já estão acontecendo há cerca de três semanas e os participantes estão super empolgados. Mas outra boa notícia é que ainda existem 15 vagas disponíveis. Isso mesmo! Crianças e jovens de 9 a 14 anos que estudam em escolas públicas de Araucária podem fazer parte deste projeto, cujo objetivo principal é formar cidadãos responsáveis e disciplinados, atletas e também futuros profissionais da modalidade.

Os treinos são realizados nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 9h às 11h, no Centro de Treinamento. Além de aprender a arte do Muay Thai sem pagar nenhum centavo, os alunos recebem lanches e em breve irão ganhar uniformes.

“Padrinhos”

Para que o projeto possa atingir todos os seus objetivos, a República Fight ainda está captando recursos financeiros. “Precisamos do apoio de mais quatro patrocinadores, para que possamos comprar os uniformes e arcar com outras despesas do projeto. Empresas e comércios interessados em nos apoiar, podem entrar em contato pelo WhatsApp (41) 99605-3341. Por este mesmo número também é possível fazer as inscrições de novos alunos”, convida Willian Lucas, sócio-proprietário da academia e mentor do projeto.