Projeto de capoeira da associação do Iguatemi realiza sua primeira roda de rua

O projeto de capoeira “Criança que ginga na roda e não na rua”, da associação de moradores do bairro Iguatemi, realizou sua 1ª roda de rua no domingo (30/04). O evento foi organizado pela presidente da associação Jéssica Pelosi e pelo professor Tom, da Associação de Capoeira Baía de Paranaguá, que dá aulas no projeto.

Participaram da roda professores vindos de vários outros grupos de capoeira, que foram prestigiar o projeto social voltado às crianças e jovens da comunidade.

O projeto de capoeira foi fundado no dia 17 de agosto do ano passado e hoje conta com mais de 40 alunos, entre crianças e adultos. As aulas são gratuitas e acontecem na sede da associação do Iguatemi, em dias alternados da semana, no horário das 19h às 20h para as crianças e das 20h às 21h para os adultos.

Edição n. 1361