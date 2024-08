Projeto de empreendedorismo gratuito chega a Araucária

Araucária está entre as cidades que irão receber uma turma do projeto de empreendedorismo do MEGA (Movimento Empreendedorismo Gerando Alternativas), que está levando esse treinamento para 18 municípios do Paraná. Também da região metropolitana de Curitiba o projeto será levado para Colombo e São José dos Pinhais.

O Mega é um dos projetos da organização Social GERAR (Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional), que há 21 anos impacta milhares de vidas através de seus projetos voltados para qualificação profissional e empregabilidade.

Em Araucária, os encontros começam na quarta-feira, dia 28 de agosto, às 19h, na associação de moradores do Jardim Alvorada, que fica na Rua Aleixo Trauczynski, 141.

Durante oito encontros serão debatidos temas como autoconhecimento, processos para empreender, marketing, precificação e vendas, fluxo de caixa e organização financeira, associativismo e cooperativismo. Os participantes ainda recebem apostila, bloco de notas, caneta, colete e uma logomarca para o empreendimento. Tudo isso, sem pagar nada!

Após os 8 dias de aula, os empreendedores têm direito a três meses de consultoria, para tratar especificamente do seu empreendimento.

Os 3 melhores alunos durante as aulas, que não faltarem nenhum dia, recebem um “capital semente” de R$ 1.000,00 para investir no próprio negócio. O objetivo é ajudar micro e pequenos empreendedores, artesãos e também aqueles que estão pensando em empreender e não sabem por onde começar.

Segundo a coordenação do projeto MEGA, o curso vai além de ajudar o empreendedor, mas também olha para o lado humano das pessoas, mostrando sua importância no auxílio aos microempreendedores, levando informação para aquelas pessoas que muitas vezes não tem acesso ou condições de pagar por uma formação semelhante. Há muitos relatos de mudanças significativas na vida das pessoas através do projeto.

Ainda a partir deste acompanhamento, é possível melhorar o seu negócio, pois os profissionais da GERAR contribuem para dar consistência ao trabalho implementado, para que o empreendimento se estabeleça, prospere e o empreendedor consiga autonomia e emancipação, em conjunto com os demais colegas, fortalecendo assim uma economia circular, solidária, ajudando também o desenvolvimento econômico regional.

Para participar, é necessário ter acima de 18 anos. Mais informações com Bruno Drozdek, coordenador do projeto MEGA, pelo fone (41) 99865-9374 ou pelo e-mail bruno.manea@gerar.org.br.

Edição n.º 1429.