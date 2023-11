Projeto De Olho no Futuro do Jatobá perde para o Santa Cândida e se despede da Taça das Favelas

Depois de enfrentar um jogo dificílimo contra o Jardim Graziela e vencer nos pênaltis por 4X3, garantindo a vaga para as oitavas de final, o projeto De Olho no Futuro, do Jatobá FC, não conseguiu avançar na Taça das Favelas 2023.

Na manhã desta quinta-feira (02/11), feriado de Finados, o time enfrentou o Santa Cândida e perdeu por 3X1, dando adeus à competição.

Ainda assim, sai de cabeça erguida, com a certeza de ter feito uma excelente campanha no campeonato. “Nossa equipe representou muito bem a cidade, nos orgulhamos por termos conseguido chegar até aqui. Chagamos onde nenhuma favela conseguiu chegar. Infelizmente, no dia de hoje, enfrentamos uma equipe fortíssima e não conseguimos seguir adiante”, lamentou Luiz Tavares, um dos dirigentes do Jatobá.

Ele também parabenizou os jogadores, garotos de 14 a 17 anos, moradores das comunidades Israelense, Arvoredo e Jardim Jatobá, por terem defendido a camisa do projeto e dar sempre o melhor de si em cada jogo disputado. “Valeu piazada, 2024 é logo ali!!”, disse Tavares.

Três Jardins

O time do Costeira Três Jardins, que venceu três jogos consecutivos na Taça das Favelas e se classificou para as oitavas de final, acabou sendo eliminado da competição após perder para o Guaraituba por 2X0. O jogo aconteceu no domingo (29/10), no Estádio do Operário Pilarzinho, em Curitiba.