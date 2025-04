Projeto De Olho no Futuro joga amistoso contra a Escolinha do Botafogo

As equipes do projeto De Olho no Futuro, do Jatobá, participaram de um amistoso contra as equipes da Escolinha Botafogo do Feixo, na Lapa, e se saíram muito bem. Os jogos aconteceram no último sábado (12/04), no Feixo, e a garotada do Jatobá não se intimidou diante dos adversários.

A categoria Sub-11 venceu a escolinha botafoguense por 4X3; Sub-13 e Sub-15, que empataram com os adversários em 3X3 e 2X2, respectivamente. “Foram jogos bastante equilibrados e as crianças se divertiram muito. Para elas, independentemente dos resultados, foi um dia maravilhoso e inesquecível”, comentou Luiz Tavares, dirigente do Jatobá.

Edição n.º 1461.