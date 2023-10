Projeto De Olho no Futuro precisa vencer o próximo jogo da Taça das Favelas para se classificar

O Projeto De Olho no Futuro, do Jatobá FC, precisa vencer o próximo jogo na Taça das Favelas se quiser se manter firme na competição. A partida que vale a classificação do time araucariense será contra o Beira Rio, neste domingo (22/10), às 15h, no Estádio do Operário Pilarzinho. “Teremos um grande desafio pela frente, não podemos perder para o Beira Rio de jeito nenhum, por isso vamos entrar em campo e dar o nosso melhor na busca pela classificação”, disse a diretoria do clube.

Já o time do Costeira Três Jardins, que vem de uma sequência de três vitórias e garantiu a classificação para as oitavas de final, ainda não sabe quem será seu próximo adversário e nem a data do jogo. A probabilidade é de que a primeira partida das oitavas seja realizada nos dias 27 ou 28/10.

