O projeto de videodança “Corpos que se Mo(Vem) à Distância”, dos acadêmicos do 1º e 2º anos do curso de Licenciatura em Dança da Universidade EaD Unicesumar, foi selecionado pela curadoria do Blanc: Festival de videodança do Amazonas e irá compor a mostra oficial do evento. A obra, com direção do artista araucariense Fernando Vidal, explora a conexão e a expressão artística por meio das tecnologias digitais.

Vidal conta que os bailarinos, se utilizando de ferramentas digitais, demonstram como a dança pode superar barreiras, unindo corpos diversos em um encontro poético e sensível. Ele reafirma que, mesmo entre pessoas distantes, a arte permanece como um poderoso meio de união e transformação.

“Quando ingressamos na graduação a distância, muitos de nós nos sentíamos como se estivéssemos na escuridão, sem contato com outros acadêmicos. Frequentemente, nos sentíamos perdidos e sem compreender o funcionamento do processo. No entanto, à medida que começamos a nos encontrar e trocar experiências, tudo começou a ganhar sentido e cor”, explica o diretor.

Vidal diz que a obra retrata esse processo: o início da jornada acadêmica, quando os estudantes se sentiam confinados em um ‘quadrado’ ou em uma ‘bolha’, que com o passar do tempo, vão superando as barreiras, dando cor e sentido ao percurso.