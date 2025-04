Projeto “Discursando nas Escolas” inicia seleção de alunos para a fase coletiva municipal

O Projeto Discursando nas Escolas, promovido pelo Grupo +SOMAR (Solidariedade, Organização, Multiplicação, Amor e Retribuição), bateu recorde de escolas participantes em 2025. São 21 unidades educacionais dos municípios de Araucária, Contenda e Fazenda Rio Grande, totalizando 200 alunos inscritos. Atualmente, o projeto está na fase de treinamentos nas escolas, que estão sendo ministrados pelos voluntários, devidamente preparados para este trabalho durante dois meses.

Seguindo o cronograma, este treinamento vai até o dia 25 de abril, depois iniciam os preparativos para a etapa coletiva municipal, que vai até 24 de maio. “Esse ano é muito importante para nós, porque além de comemoramos 10 anos do projeto, batemos o recorde de escolas participantes. Agradecemos aos diretores das escolas, aos coordenadores, aos pedagogos, aos professores e a todos que acreditaram no projeto. Agradecemos também o Jornal Popular e todas as empresas parceiras, porque a gente faz tudo isso de graça, de coração, pois queremos ver nossas crianças se desenvolvendo”, afirma Danilo Donoso.

Na fase atual, a cada 3 alunos inscritos por escola, um passará para a próxima etapa, que é a semifinal municipal. Também nessa etapa o projeto irá reunir todos os alunos da cidade que foram desclassificados, e dar a eles a oportunidade de escolher se querem continuar participando. “Faremos uma repescagem, dando chance principalmente àquele aluno que ficou nervoso no dia do primeiro discurso, mas que tem grande potencial. A cada 10 alunos inscritos na repescagem, um irá participar de todos os treinamentos da segunda fase”, explica Danilo.

Após a etapa semifinal municipal, o Projeto Discursando nas Escolas irá selecionar apenas as 13 melhores notas, que seguem para a grande final municipal.

HAMBURGADA

Vale lembrar que no dia 8 de maio está prevista a tradicional Hamburgada, que tem por objetivo arrecadar recursos para aplicar no projeto. Mais novidades sobre este evento serão divulgadas em breve.

Edição n.º 1459.