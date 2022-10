Projeto do Colégio Adventista Araucária orienta alunos sobre a importância do voto

O período eleitoral que acontece no Brasil inspirou professores do Colégio Adventista Araucária a realizarem o projeto de uma eleição simulada com seus alunos. O objetivo foi ajudá-los a entender o processo de uma campanha eleitoral e conscientizá-los sobre a importância de escolher bem um candidato, mesmo que ainda não tenham idade para exercer o voto, respeitando a escolha do outro.



O projeto foi desenvolvido pela professora de Sociologia Noemi e pelo professor de História Marcelo, supervisionados pela coordenadora pedagógica Leninha Ferreira. Eles trabalharam com os estudantes da Turma 121 do ensino médio, atividades e pesquisas sobre conscientização nas eleições, e após isso, palestraram nas salas do EFAF e ensino médio, sobre a importância do voto consciente.



“A escola é o primeiro espaço de convívio em grupos numerosos, onde se aprende a respeitar diferenças, resolver conflitos e tomar decisões em conjunto, saberes essenciais para exercer a cidadania. Porém, é o acompanhamento de eleições para cargos executivos e legislativos, cujas propostas em disputa são mais diretamente perceptíveis que amplia e completa essa formação”, explicou a coordenadora.



Outra proposta do projeto foi levá-lo além do ambiente escolar, fazendo com que os estudantes conscientizassem seus pais sobre a importância de analisarem as propostas dos candidatos e a pensarem bem nos seus critérios na hora de escolherem seus representantes. A conclusão do projeto se deu através da simulação da votação, com candidatos reais, documentação em mãos e fiscais de urnas. “O projeto foi um sucesso e não tivemos nenhum problema relacionado à eleição, porque todos estavam conscientes com relação ao respeito nas escolhas de cada um”, destacou Leninha.





