Projeto do Instituto Schnorr incentiva prática do futebol entre crianças e adolescentes

Um projeto que promove a interação e estimula a prática de esporte entre crianças e adolescentes, abrangendo a questão da saúde e também o aspecto social, vem sendo desenvolvido com sucesso pelo Instituto Schnorr. O projeto de futebol já tem alguns anos e atualmente ensina uma turma bem animada e com vontade de aprender, formada por crianças e adolescentes de 5 a 17 anos.

Além do futebol, o projeto trabalha as 10 habilidades de vida voltadas a transformar as crianças e adolescentes não somente em atletas, mas também em cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, visando a melhor qualidade de vida e de saúde tanto física quanto mental. “Este projeto acontece de manhã e à tarde para as crianças e adolescentes matriculados no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Instituto Schnorr. Atualmente atendemos 256 usuários, e dentro destes, 100 escolheram participar dos treinamentos de futebol”, afirmam os professores responsáveis pelos treinos Flávio e Luciano.

O Instituto, que tem no comando o Reginaldo e a Sissa, ainda oferece capoeira, robótica pesquisa e programação, informática, manufatura, socioeducativa, recreação, música e teatro. O Schnorr também conta com a parceria das secretarias de Assistência Social e Esporte e Lazer.