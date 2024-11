Projeto dos escoteiros arrecada quase 100kg de alimentos para famílias carentes

No sábado, 09 de novembro, foi realizado o Mutirão Nacional Escoteiro de Ação Comunitária (MUTCOM) em prol de famílias carentes do Jardim Israelense. O projeto tem como objetivo a mobilização nacional dos grupos escoteiros com suas comunidades, para realizar atividades sociais que encorajam o senso críticos na juventude.

Os jovens de diversas regiões estiveram presentes em mais de 300 redes de supermercados em 61 cidades do Paraná. Em Araucária, o projeto contou com a participação do Grupo Escoteiro Gralha Azul, que agradece o apoio dos supermercados Adriane, Max Atacadista e Vicari. A ação foi realizada no dia 9, em comemoração ao Dia Nacional da Coleta de Alimentos, onde milhares de voluntários se prontificaram a participar da coleta de arrecadação de alimentos.

O destino dos quase 100 kg de alimentos foi a ONG Grupo de Amigos em Ação pela Saúde (GAAS), que atua na comunidade Rio Negro desde dezembro de 2014. A ONG já realizou muitas ações sociais e projetos voltados à saúde das famílias em situação de vulnerabilidade. O trabalho é feito por uma equipe de multiprofissionais, de forma voluntária.

Edição n.º 1441. Victória Malinowski.