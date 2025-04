Projeto ensina às crianças do CMAEE-TGD a importância da alimentação saudável

Estudantes do Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Transtornos Globais do Desenvolvimento – CMAEE TGD, estão se divertindo e aprendendo com uma atividade lúdica, focada na seletividade alimentar. O objetivo é incentivar a alimentação saudável entre as crianças, por meio de atividades que favoreçam a comunicação, a interação social, o trabalho em equipe e a vida autônoma e social.

O projeto tem momentos de vivência e as crianças visitaram um supermercado para aprender sobre a comercialização dos alimentos. Elas pesquisaram sobre as frutas e seus diferentes preços, variedades, texturas, cores e aromas. A atividade deixou todos empolgados, e mesmo os alunos que não são alfabetizados, se esforçaram para cumprir a tarefa.

Segundo a diretora do CMAEE-TGD, Mariana Lagner, o projeto trabalha com os estudantes, de forma contextualizada, o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, como a linguagem receptiva e expressiva, atenção, memória, percepção tátil, auditiva e gustativa, raciocínio lógico, comportamento (tolerância, empatia, resiliência, regras e limites), esquema corporal, orientação espacial, coordenação motora ampla e fina, afetividade e sensações.

Foto: Divulgação. Crianças ficaram animadas com a visita ao supermercado, onde realizaram uma pesquisa sobre preços dos alimentos.

“Já tivemos resultados positivos com o projeto sobre seletividade alimentar, as crianças agora pedem frutas no lanche, o que até então não aceitavam. As famílias dos estudantes envolvidos no projeto enviaram agradecimentos e elogios pelo trabalho que estamos desenvolvendo com os estudantes. Também nos relataram que o(a) filho(a) agora está comendo frutas, que antes não aceitava”, conta a diretora.

O projeto foi elaborado pelas professoras Selma Cristina Bosquette Pilato, Viviane Maria Klemtz, Gicele Maria Gondek Gurski e Cleonice Betim Moreira da Cruz, com apoio da pedagoga Maria Madalena Exterchotter e da diretora Mariana. As atividades vão continuar durante todo o semestre e os profissionais responsáveis, juntamente com os estudantes, ainda farão uma visita na Chácara Baideski, que produz morangos. “Lá eles irão conhecer o local onde o morango é cultivado, bem como colher e degustar os frutos e o suco”, diz a diretora.

