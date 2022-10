Projeto EstudAr, da SMED, concorre a Prêmio Destaque Educação 2022

O projeto EstudAr, da Secretaria Municipal de Educação de Araucária (SMED), está concorrendo ao Prêmio Destaque Educação 2022, do Institute of Technology and Education (Iteduc). A rede municipal de Araucária concorre na categoria “Inovações na Secretaria de Educação”. A votação on-line (curtidas) está aberta para selecionar os finalistas de todas as categorias até às 23h59 do dia 10 de outubro no canal “Educa Week” no Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=FwvT6UUEvjo)



O EstudAr consiste na elaboração de cadernos estruturados que focam no processo de ensino e aprendizagem de forma a valorizar a realidade e contexto histórico, social e cultural de Araucária para alunos do 4º e 5º anos. Trata-se de um amplo material desenvolvido por diversos profissionais da rede municipal de ensino.

A divulgação dos projetos classificados (que seguem para avaliação de júri especializado) será no dia 16 de outubro de 2022 nas redes sociais do Educa Week. Os finalistas de cada categoria do prêmio recebem certificado e o 1º lugar uma bolsa de estudo do curso “O professor da era digital” do Iteduc.