Projeto Garoto Cidadão apresentará espetáculo “O Santo e a Porca” no Teatro da Praça nesta sexta (28)

O Núcleo de Teatro do Projeto Garoto Cidadão irá realizar nesta sexta-feira, 28 de junho, uma apresentação no Teatro da Praça. O projeto é da Fundação CSN com apoio da Prefeitura de Araucária.

A apresentação, que acontecerá às 19h, será do espetáculo “O Santo e a Porca” e possui classificação livre, os ingressos serão distribuídos por ordem de chegada na bilheteria do Teatro 30 minutos antes do início do show.

A obra é um clássico do escritor Ariano Suassuna, escrita em 1957 e aborda sobre o sentimento de avareza. De acordo com a equipe responsável, a peça assemelha-se a literatura de cordel e dos folguedos do Nordeste.

A comédia conta sobre Euricão Árabe, um velho avarento e religioso. Ele é devoto de Santo Antônio e possui uma porca cheia de dinheiro escondida em sua casa.

O Teatro da Praça está localizada na rua São Vicente de Paulo, nº 1091, no Centro de Araucária.