Projeto “Gol do Brasil” está com inscrições abertas para crianças e adolescentes

Desde julho de 2022, o projeto “Gol do Brasil”, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que acontece em parceria com o Município, está atendendo crianças e adolescentes em Araucária, com aulas de futebol. Neste mês de outubro foram abertas mais 240 vagas para a nova temporada do projeto, voltadas às crianças e adolescentes (meninos e meninas) de 6 a 17 anos, vinculados à rede pública de ensino. A procura tem sido grande e as inscrições seguirão até o preenchimento das vagas.

Os pais ou responsáveis legais pelas crianças ou adolescentes interessados em fazer parte do projeto devem realizar a inscrição diretamente no Centro Esportivo Ludovico Bylnoski (Estádio do Tupy), que fica na rua das Orquídeas, no Campina da Barra. No ato da inscrição é necessário apresentar os documentos pessoais da criança/adolescente e um comprovante de endereço. O horário de atendimento para inscrição é das 8h30 às 16 horas, de segunda a sexta-feira.

O “Gol do Brasil” faz parte do “Legado da Copa” e conta com recursos que a Fifa repassa à CBF (referentes à Copa de 2014 no Brasil) para o projeto. De acordo com a CBF, o objetivo do projeto é “promover a educação e a cidadania de crianças e adolescentes, que vivem em situação de vulnerabilidade, por meio de aulas de prática de futebol”. As aulas acontecem duas vezes na semana e os participantes recebem uniformes e equipamentos esportivos.

Pela parceria, a Prefeitura de Araucária disponibiliza o local para as atividades, a equipe de profissionais que acompanhará as crianças e a alimentação a ser oferecida.

