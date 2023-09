Projeto “Informação em Exercício” promovido pelo PROCON Araucária tem o objetivo de promover mais segurança nas academias

Com o objetivo de melhorar a segurança dos frequentadores de academias em toda a cidade, o PROCON Araucária iniciou o programa “Informação em Exercício”, cuja prioridade é garantir a segurança dos consumidores, fornecendo informações e promovendo um ambiente mais seguro e transparente.

O projeto será realizado da seguinte forma: os equipamentos utilizados serão classificados de acordo com o grau de risco que eles oferecem às pessoas, e será utilizado um sistema de cores simples: os aparelhos com baixo risco serão marcados em ‘verde’, enquanto de médio risco em ‘amarelo’ e os de alto risco em ‘vermelho’. Bem fácil, não é? Além de apoio técnico para instruir acerca dos direitos do consumidor, o PROCON Araucária irá oferecer às academias que participarem do programa um certificado comprovando seu compromisso com o respeito ao direito do consumidor à informação básica sobre a segurança dos equipamentos.

Esse projeto iniciou devido à crescente preocupação em relação aos acidentes em academias envolvendo equipamentos que, dependendo da situação, poderão levar a morte. Mesmo que o número de casos seja mínimo, a importância desses incidentes e as consequências que podem provocar ao bem-estar dos usuários do local exigem uma ação imediata. Com isso, cada vez mais as pessoas estão procurando por informações confiáveis, principalmente com o número de frequentadores aumentando nos últimos tempos, onde vemos uma variedade grande de corpos e condicionamentos físicos.

Atendimento

Para informações adicionais, ou em caso de alguma dúvida, o PROCON Araucária está fornecendo um telefone gratuito para os consumidores, o 0800-643-2834.

Para quem quiser comparecer presencialmente, a sede do PROCON Araucária está localizada na Rodovia do Xisto, 5815. Horário para atendimento é das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira. Para agendar atendimento, entrar em contato com o número (41) 3614 – 1786.