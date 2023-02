Projeto LIRA tem o objetivo de reforçar o combate à dengue

Em 2022 o Paraná declarou epidemia da dengue, se tornando o terceiro estado com maior número de mortes registradas pela doença, ficando atrás somente de São Paulo e Goiás. Devido a isso, a Secretaria Municipal de Saúde de Araucária (SMSA) intensificará o trabalho dos Agentes de Combate a Endemias (ACE’s) com o projeto LIRA (Levantamento Rápido de Índices para o Aedes Aegypti). Esse projeto permite o conhecimento de forma rápida da quantidade de residência com a presença de recipientes com larvas do mosquito transmissor da dengue, chikungunya, febre pelo vírus zika e febre-amarela.

Esse trabalho começou essa semana e segue até o dia 13 de fevereiro, com visitas dos ACE’s a casas, imóveis e terrenos baldios a procura de larvas dos mosquitos e eliminação de criadouro: pneus, vasos de plantas, caixas d’água, cisternas, piscinas abandonadas, locais de acúmulo de água da chuva, canaletas, latas e tampinhas de garrafas pet. E por causa disso, a SMSA pede o auxílio e o apoio dos moradores que precisam permitir o livre acesso dos agentes, que se apresentarão devidamente uniformizados, a todas as áreas dos imóveis. A população também pode colaborar ajudando na eliminação dos criadouros.

“Estamos vivendo um ano mais chuvoso por conta do fenômeno La Nina e o mosquito Aedes aegypti precisa de água e calor para se reproduzir. Outra questão é que, por conta do aquecimento global, o mosquito vai expandindo suas fronteiras, reproduzindo onde antes não aparecia. Não é à toa que temos inúmeros casos e de óbitos nos estados da Região Sul”, alerta a Divisão de Vigilância Ambiental da SMSA.

O LIRA será realizado em todos os bairros do município ao longo de todo o ano e as datas das próximas ações serão divulgadas nos canais oficiais de comunicação da Prefeitura de Araucária.

Foto: Carlos Poly.