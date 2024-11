Projeto Máscaras do Espectro promoverá duas oficinas criativas gratuitas em Araucária

O projeto criador do curta-metragem “Máscaras do Espectro”, que fala sobre arte, autismo e neurodiversidade, escrito e dirigido por Gustavo Floering, traz para Araucária duas oficinas criativas gratuitas, que acontecerão no Museu Tingüi-Cuera, no Parque Cachoeira.

No dia 16, das 14h às 17h, quem comanda a oficina Cores do Espectro é a artista Letícia Evelyn, nascida e criada em Araucária. A fotografia, em específico, faz parte da sua vida desde muito nova. Porém, com o tempo ela também embarcou na direção da arte e making off em outros projetos. O envolvimento com a cultura e a arte, fez com que Letícia fosse convidada a participar do filme “Máscaras do Espectro”, produzido com recursos da Lei Paulo Gustavo, como Assistente de Platô.

“Cores do Espectro será uma oportunidade de expressar a criatividade por meio da pintura, onde as pessoas terão como base visual as máscaras usadas pelos personagens do filme de Gustavo, e utilizarão apenas cores do arco-íris”, afirma.

Nos dias 18 e 19 será a vez da Oficina de Máscaras ministrada pelo artista Biophillick, indicado ao Prêmio PIPA 2023. Responsável pela trilha sonora da curta-metragem “Máscaras do Espectro”, ele irá ministrar uma oficina de criação de máscaras animalescas de papelão com aplicação de materiais reutilizáveis e sustentáveis.

Biophillick é arquiteto formado pela Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) e desenvolve criações híbridas entre o analógico-natural e o tecnológico-digital, atravessando as artes audiovisuais, a moda, a arquitetura digital, as performances ritualísticas, os concertos imersivos e as exposições multimídia.

Mais informações sobre as oficinas poderão ser obtidas no Instagram do projeto @mascarasdoespectro.

Edição n.º 1441.