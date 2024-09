Projeto musical de Daniel Derevecki atinge mais de 120 mil visualizações no Instagram

A música é uma forma de arte que tem um poder transformador na vida das pessoas. Estudos comprovam que uma canção pode causar efeitos positivos no cérebro de alguém. Além da clássica vontade de dançar e festejar com quem se ama, uma melodia traz muitos benefícios à saúde mental, como a redução do estresse, ativação da memória a longo prazo, melhora na concentração, entre outros efeitos. Isso não acontece apenas para quem escuta, mas também para a pessoa que está por trás de toda a produção.

Com o objetivo de compartilhar esse sentimento com seus seguidores, o músico Daniel Derevecki criou o projeto “Feliz Sábado”, onde publica o cover de uma música toda sexta-feira, às 18h, em seu Instagram e canal de YouTube. “Eu estava pensando em criar alguma coisa que me conectasse mais com o público, porque meu trabalho de arranjador sempre me colocou muito nos bastidores”, diz.

Daniel também trabalha com sua carreira de cantor solo, é arranjador em seu próprio estúdio “Estúdio Daniel Derevecki”, onde produz as músicas do Coral Teen do Colégio Adventista de Araucária, sendo o regente do grupo e trabalhando como professor de artes na instituição. Ele explica que quando retomou sua carreira solo com o clipe “Enquanto Aqui Andou”, também desenvolveu o projeto que tem a ver com sua fé religiosa. “Sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e faz parte do nosso costume desejar ‘Feliz Sábado’ para as pessoas no pôr-do-sol de sexta-feira. Foi então que pensei em fazer isso nas redes sociais, mais precisamente no meu Instagram”, comenta.

O professor se alegra em dizer que o seu projeto não é voltado apenas para fiéis da Igreja Adventista, mas para todos os públicos, levando uma mensagem de esperança, alegria, conforto e boa música, independente da fé religiosa. “Sou adventista e boa parte do público também é, como boa parte não é. Tem pessoas que, inclusive, não têm religião nenhuma. Já recebi várias mensagens de seguidores que diziam não possuir nenhuma religião, mas que se sentiram confortados e alegres ao escutar a música”, fala.

Feliz Sábado

De acordo com Daniel Derevecki, nesta sexta-feira, 13 de setembro, o projeto completa 22 semanas ininterruptas. Somando os vídeos publicados até agora, o número de visualizações ultrapassou 120 mil pessoas. “Tem sido ótimo fazer esse trabalho e o resultado está surpreendendo. A audiência aumenta a cada semana, porque as pessoas assistem e compartilham a música para seus contatos, via direct. De início, publicávamos apenas um trecho da música nos Reels do Instagram, sendo 1 minuto e meio de duração. Mas agora estou gravando as músicas inteiras e colocando no meu canal no YouTube”, explica.

A família de Derevecki ajuda em toda a produção, desde a escolha da música, até mesmo durante a gravação e a edição de vídeo. “Meus filhos, Heitor e Vinícius, trabalham comigo no estúdio. Enquanto minha esposa, Priscila, me ajuda na produção, como na parte visual, escolha de repertório, etc. Gravamos o áudio e o vídeo aqui no estúdio, que é anexo à minha casa, onde também fazemos a mixagem das músicas e edição dos vídeos. A finalização do vídeo que vai para o Instagram, com legendas e elementos gráficos, é o Vinícius quem faz”, diz.

No início, Daniel testou com alguns instrumentos para ver qual o público gostava mais. Após uma enquete no Instagram, seus seguidores escolheram ouvir música tocadas em piano e voz. “No geral, faço um trabalho solo, mas tenho algumas parcerias. Recentemente, o cantor Gabriel Tavela esteve aqui no estúdio e gravamos uma música juntos, tanto para o canal dele no YouTube, quanto para uma colaboração no Instagram. A ideia é expandir as parcerias, mas a logística para isso, às vezes, é um pouco mais complicada”, relata.

A escolha da música, de acordo com Derevecki, é feita tanto por uma decisão em conjunto com sua esposa, quanto por recomendações dos seus seguidores. Ele também explica que o processo dá bastante trabalho, principalmente devido a seus outros afazeres. “Geralmente dedico as terças-feiras à tarde para gravar as músicas e vídeos, e durante a semana vamos fazendo a edição. O corte final para o Instagram fica pronto na sexta-feira mesmo, que é quando o Vinicius consegue tempo para finalizar. Procuro sempre trabalhar com uma folga, tendo pelo menos uma música a mais sempre pronta, para o caso de eu não conseguir gravar naquela semana. Às vezes isso não é possível, daí a correria fica mais difícil”, comenta.

No começo, os vídeos atingiam por volta de 2 a 6 mil visualizações. Depois do sucesso da parceria entre Daniel e o cantor Gabriel Tavela, onde o vídeo atingiu mais de 40 mil visualizações, a média subiu para mais de 10 mil pessoas. “Na outra semana, deu 13 mil e foi subindo. Essa última publicação está chegando perto disso também. Tem sido um projeto muito bacana, estou bem contente com o resultado, me surpreendi bastante”, comemora.

Redes Sociais

Para quem quiser acompanhar o projeto, basta seguir o Daniel em seu perfil no Instagram @danielderevecki, ou o perfil do estúdio @estudio.danielderevecki.

Edição n.º 1432. Victória Malinowski.