Projeto na Escola Elírio leva Língua Brasileira de Sinais a todos os alunos

Ao perceber a curiosidade das crianças sobre a Língua Brasileira de Sinais para se comunicarem com uma aluna surda, a equipe da Escola Municipal Elírio Alves Pinto, no Jardim Primavera, tomou a iniciativa de levar o conteúdo de LIBRAS a todos os alunos.

O projeto começou há cerca de um mês e ocorre por meio de uso de vídeo semanal em sala de aula com a apresentação de novos conteúdos/sinais. A estratégia pretende derrubar a barreira de comunicação entre as pessoas, de modo que a escola toda possa se comunicar com a aluna surda, além de proporcionar aos alunos o acesso a novos conhecimentos para uma sociedade cada vez mais acolhedora e inclusiva.

Na Escola Elírio, espaços da unidade, como banheiros, contam com identificação em português e em LIBRAS. Há ainda um amplo painel com diversos sinais úteis para a comunicação diária. De acordo com a equipe da escola, o objetivo principal é buscar que as demais crianças possam se comunicar diretamente com a aluna surda sem, obrigatoriamente, precisar da mediação pelo profissional de apoio. O relato das diretoras Jackeline Tazoe e Aline Gabriele Baur é de que a aluna em questão está muito feliz ao ver os colegas interessados em conhecer e fazer uso da linguagem de sinais.

A produção dos vídeos utilizados na unidade fica por conta da professora Vanessa de Lima Antunes que, além de intérprete de LIBRAS, é profissional de apoio da aluna surda na adaptação necessária dos conteúdos escolares. A gravação em vídeo foca em vocabulários importantes para conversas, brincadeiras e outras situações que possam ser necessárias dentro da rotina escolar. Os vídeos são disponibilizados via internet e os alunos assistem nas salas, às quartas-feiras, no início da aula. Atualmente, são cerca de 350 alunos matriculados nesta unidade. Os conteúdos em LIBRAS também chegam aos trabalhadores da unidade por meio de grupos de WhatsApp.

Foto: Carlos Poly / SMCS

Edição n.º 1383