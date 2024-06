Projeto ‘Negócios no bairro’ será realizado nesta quinta (27)

Nesta quinta-feira, 27 de junho, será realizado o projeto “Negócios no bairro”, na esquina das ruas Victor do Amaral com a Archelau de Almeida Torres. O Espaço do Empreendedor e a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Araucária (ACIAA) realizarão atendimentos em vários lugares da cidade, começando pelo Centro.

Uma vez por mês, o atendimento itinerante será realizado em um local diferente em um veículo da Fomento Paraná, na quinta-feira, o horário de atendimento será das 13h às 16h.

O Espaço do Empreendedor oferecerá serviços de formalização e apoio a MEIs e empresas de pequeno porte, além de fornecer alguns serviços como emissão de alvarás, inscrição municipal, guias de pagamento de tributos e parcelamento de dívidas e entre outros. Além disso, o Espaço também possui o Escritório de Compras Públicas, que tem o trabalho de orientar e oferecer capacitação aos empresários para participarem de licitações e vender para o Município.

Já a ACIAA irá disponibilizar atendimento sobre SPC – Serasa, Certificado Digital, Certificado de Origem, Cursos e Consultorias, Recuperação Tributária, Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), Convênio com Instituições Financeiras e Cooperativa de Energia.

Para mais informações sobre o atendimento itinerante, entrar em contato com o Espaço do Empreendedor através do telefone (41) 3614-1516.