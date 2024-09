Projeto “Pão Nosso” busca patrocinadores e apoiadores para expandir suas ações

O projeto “Pão Nosso de Cada Dia” teve início em 2020, após o decreto da pandemia, quando a família Prado precisou fechar a autoescola que mantinha. Com o encerramento do negócio, a família tomou conhecimento de que outras famílias em bairros de Curitiba estavam enfrentando dificuldades e decidiu ajudar.

O começo do projeto foi possível graças às parcerias com diversas empresas que se dispuseram a impulsioná-lo. Com o passar das semanas, a iniciativa conseguiu aumentar o número de famílias atendidas, contando com o apoio de amigos e familiares que se uniram em prol da causa. O objetivo é arrecadar e doar cestas básicas e kits feira para famílias em situação de vulnerabilidade social. Alguns dos locais que recebem ajuda incluem a Tribo dos 12 e comunidades no Rio Grande do Sul, após as grandes enchentes que atingiram o estado.

Desde seu início, o projeto realiza anualmente ações em Curitiba e Araucária, voltadas para crianças. Em 2022, foram entregues cerca de 300 kits de doces, e em 2023 foram distribuídas 150 caixas de Bis.

No início deste ano, foi organizada a primeira festa em Araucária, que proporcionou um dia de lazer e diversão para 248 crianças de até 12 anos, com a participação também de seus pais, responsáveis, e mais de 20 voluntários, atendendo à comunidade do Campina da Barra. Em 2021, mais de 300 pacotes de doces e brinquedos foram distribuídos, e em 2023, mais de 100 brinquedos foram entregues por meio de um Drive Solidário.

A visibilidade do projeto cresceu gradualmente por meio de ações realizadas e das redes sociais, o que resultou em um aumento constante no número de famílias atendidas. “Uma reportagem sobre a história do projeto foi publicada no Caderno Especial de 131 anos de Araucária, o que ajudou a tornar o “Pão Nosso de Cada Dia” mais conhecido no Município e regiões próximas. Como consequência, houve um aumento nas doações de alimentos e roupas, a chegada de novos voluntários e o apoio contínuo de empresas que reconhecem o impacto do trabalho realizado,” contou Deise Prado, uma das responsáveis pelo projeto.

O “Pão Nosso” segue buscando patrocinadores e apoiadores para expandir suas ações, atender mais famílias, realizar eventos e festas que promovam esperança e alegria, e melhorar sua capacidade de atendimento. O Instituto convida empresas e parceiros a se juntarem à causa para transformar vidas e fazer a diferença na comunidade.

Para contato, os responsáveis pelo projeto são Rafaela (41 99533-9770) e Deise (41 99680-7522), e também estão disponíveis no Instagram @paonossodecadadiaoficial ou pelo e-mail oficial oficialpaonossodecadadia@gmail.com.

