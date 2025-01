Projeto Pepe Farol vai atender crianças da rede municipal no contraturno escolar

Alunos de 4 a 6 anos, matriculados na rede municipal de ensino, terão a oportunidade de frequentar atividades no contraturno escolar neste ano de 2025, através do projeto Pepe Farol. Trata-se de um programa social gratuito, que está sendo implantado pela Igreja Batista do Campina da Barra, mas vai atender crianças em situação de vulnerabilidade social de todo o município. As matrículas estão abertas e o início das atividades está previsto para o dia 17 de março.

“Nossa missão é promover o desenvolvimento da criança em família e ajuda-la no processo de ensino, preparando-a para a nova fase de escolarização. Vamos atender crianças das comunidades, dentro dessa faixa etária, e o critério é que estejam matriculadas em escolas municipais. Por se tratar de um projeto social, a família precisará manter a frequência da criança na escola”, explica a educadora Agda, que está auxiliando na proposta pedagógica.

A Igreja Batista do bairro va intermediar a implantação do Pepe Farol, pois o projeto pertence à Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. O Pepe é um programa missionário e socioeducativo que proporciona a implantação de unidades, organizadas e administradas pelas igrejas cristãs locais, as quais recebem apoio da rede para capacitações pedagógicas e desenvolvimento do currículo. O programa oferece educação escolar de qualidade para crianças de comunidades desfavorecidas de recursos ao redor do mundo.

“Nesta segunda-feira (20), apresentamos o projeto na Câmara Municipal de Araucária e acreditamos que terá uma ótima aceitação no Município. Nosso objetivo é que as crianças tenham um espaço seguro para estar, com uma rotina diária, focada nas habilidades compostas pela Base Nacional Comum Curricular – BNCC”, declara Agda.

O projeto social Pepe Farol vai funcionar na Rua das Acácias, 1757, no bairro Campina da Barra. Para matrículas e mais informações, o fone de contato é o 41- 99728-2578 (Agda).

Edição n.º 1449.