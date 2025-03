Projeto que oferece serviços públicos essenciais à população começa nesta quinta-feira (06)

A Prefeitura de Araucária lançará nesta quinta-feira, 6 de março, o projeto de Políticas Públicas nos Bairros. A iniciativa conta com a parceria da Polícia Civil e das Secretarias Municipais de Segurança Pública e Assistência Social.

As atividades têm como objetivo oferecer serviços públicos essenciais aos cidadãos e serão realizadas nos dias 6, 7 e 8 de março. O atendimento ocorrerá por ordem de chegada, das 9h às 17h, na sede do CRAS Industrial, localizada na Rua Gralha Azul, nº 485, no bairro Capela Velha. Alguns serviços exigem que os cidadãos levem documentos pessoais e comprovante de residência.

Confira os serviços que serão oferecidos: