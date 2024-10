Projeto Ressignificando Histórias de Rosas promove 1º Café Rosa para mulheres

O Projeto Ressignificando Histórias de Rosas, que visa orientar mulheres e homens sobre a violência doméstica e/ou familiar, promoverá o 1º Café Rosa para as mulheres. O evento faz alusão ao Outubro Rosa e será servido na próxima quinta-feira, 31 de outubro, das 9h30 às 17h, na Delegacia da Mulher do Município, também parceira desta ação, juntamente com o Conseg local.

Além de levar informações importantes sobre o tema Violência Doméstica, o Café Rosa contará com a participação especial das alunas da Enfermagem da Faculdade Positivo.

“Estamos proporcionando esse mimo para as mulheres, porque sabemos que por conta da violência que sofrem, muitas acabam desenvolvendo o câncer. Ao guardarem para si todo o sofrimento, a doença acaba aparecendo. Também através desta ação faremos um alerta para a importância de as mulheres se cuidarem”, afirma a responsável pelo projeto, Marilu Piancor.

