Projeto Ressignificando Histórias de Rosas promoverá 2º Network sobre Violência Doméstica

O Projeto Ressignificando Histórias de Rosas, com apoio do Conseg Araucária e da Aeciar, promoverá no sábado, 31 de agosto, às 15h, o 2º Network sobre Violência Doméstica. O evento terá como sede a Aeciar, localizada na Av. das Araucárias, 5005, bairro Thomaz Coelho e contará com palestras e debates importantes sobre o tema e um delicioso coffee break.

Entre os palestrantes convidados estão Jackson William Bahls Rodrigues, advogado criminalista atuante em diversas causas de feminicídio e professor universitário de Direito Penal, Processo Penal e Direitos Humanos; e Sandra Prado, coordenadora da Casa da Mulher Brasileira.

“A novidade desta edição é que o evento será aberto à participação masculina. É a oportunidade de quebrarmos o silêncio e o clico de abuso contra às mulheres”, convida Mari Piancor, mentora do projeto Ressignificando Rosas e presidente do Conseg.

Inscrições

A participação do Network é gratuita, porém as inscrições são limitadas e deverão ser feitas até domingo (25/08). Mais informações poderão ser obtidas pelo fone (41) 99777-5329.

