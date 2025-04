Projeto social profissionalizante terá segunda fase em Araucária

O Projeto Despertar Para a Autonomia, em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, inicia sua segunda fase de atuação em Araucária e na região do Tatuquara, em Curitiba. O projeto é realizado pela Associação Vovô Vitorino e oferece cursos de capacitação profissional para moradores locais. Na sua primeira edição, a iniciativa já reuniu 520 pessoas e a expectativa é que nos próximos três anos, mais 1500 concluam as formações.

Já foram oferecidos 13 cursos para 57 turmas e agora as oportunidades foram ampliadas, com novas capacitações. Um dos mais concorridos é o de Gastronomia, que possui diferentes edições para que a população se especialize em áreas como bolos e tortas, doces de Páscoa, pães e massas. Estavam previstas nove turmas entre 2021 e 2023, mas a procura foi grande e o projeto conseguiu formar 22 turmas.

Um dos formados é Anderson José Fogaço, de 42 anos. Sendo o único homem a realizar o curso em Araucária em 2023, o operador de CNC e empilhador fez especialização em panificação. “Eu sempre gostei de cozinhar e preparar massas, mas a conclusão do curso me despertou uma confiança na cozinha. Eu aprendi muito e até atendi algumas encomendas”, conta.

O barbeiro Lucas Nascimento de Souza conquistou uma nova profissão e até abriu um negócio após a realização do curso. “Eu trabalhei em uma empresa como operador de máquina, mas eu via na internet muitos vídeos de crianças com espectro autista e a dificuldade na hora de cortar o cabelo delas. Quando eu vi a oportunidade, surgiu a vontade de fazer o curso e ajudar. Me formei e estou na área desde então. Ele realmente despertou a minha autonomia”.

CAPACITAÇÕES PARA MULHERES

Possibilitar a autonomia de quem realiza os cursos são a meta principal do programa, juntamente com a possibilidade de geração de renda e desenvolvimento profissional e pessoal. Outro curso de destaque durante o Despertar Para a Autonomia, e que possibilitou que mais de 40 mulheres se tornassem líderes de suas próprias histórias, é o de Pequenos Reparos, exclusivo para mulheres e chamado carinhosamente de Mulheres à Obra.

A área de construção civil é majoritariamente masculina, mas contrariando os números duas vezes, Aline Domingues Militão, de 38 anos, realizou o curso de Pequenos Reparos em 2022 e dois anos depois, se inscreveu no de Operador de Empilhadeira, outra profissão repleta de homens. “O primeiro curso foi essencial para minha vida, pois tudo era meu ex-marido que fazia em casa, mas com o curso eu ganhei autonomia e aprendi a fazer vários reparos em casa, algo que sem ele, eu não teria coragem nem mesmo em tentar aprender a como fazer”.

