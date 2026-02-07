A 5ª Copa Tião Calado teve início no último domingo, 1º de fevereiro, com a realização da primeira rodada da competição. Os jogos marcaram a abertura oficial do torneio e atraíram um número expressivo de torcedores.

Na partida entre Grêmio e Beira Rio, o Grêmio venceu por 1 a 0. Em outro confronto, o América superou o Malucos pelo placar de 4 a 3. Já o Projeto Vencer derrotou o Tropical com uma sonora goleada de 9 a 1, registrando o maior placar da rodada.

De acordo com Jamil de Jesus, organizador da competição, a abertura da competição atendeu às expectativas. “Foi uma rodada muito boa, com excelentes jogos, um dia bonito, e a torcida veio prestigiar as equipes”, afirmou.

A próxima rodada está marcada para o domingo, 8 de fevereiro, no Estádio Sebastião Calado. Às 11h, o Tropical Esportivo Araucariense enfrenta o Malucos FC. Às 13h30, o Projeto Vencer joga contra o Vila do Sossego Futebol Clube. E às 15h30, América FC e Beira Rio se enfrentam. O Grêmio folga nesta rodada. Confira o horário de cada partida:

2ª rodada
Domingo (08/02)

Local – Estádio Sebastião Calado

11h – Tropical X Malucos
13h30 – Projeto Vencer X Vila do Sossego
15h30 – América FC X Beira Rio
Folga na rodada – Grêmio

